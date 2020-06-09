Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter o uygulamaya yeniden başlıyor /09 Haziran 2020 22:00

Twitter o uygulamaya yeniden başlıyor

Twitter hesaplarının doğruluğunu gösteren 'mavi tik' dağıtımı uygulamasının Twitter tarafından yeniden başlatılacağı ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal paylaşım ağı Twitter, mavi tik isteme özelliği hakkında çalışmalar yapmaya başladı. Çok yakında kullanıcılar mavi tik isteme başvurusu yapabilecek. İşte Twitter mavi tik isteme özelliği hakkında gelen bilgiler.

MAVİ TİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Twitter'da bildiğiniz üzere mavi tik başvuruları daha önceden kullanıcılar tarafından yapılabilmekteydi. Ancak 2017'de bu işlem duraklatılmıştı.

Uygulamaların kaynak kodlarını inceleyen Jane Manchun Wong, Twitter ekibinin üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Twitter, Jane Manchun Wong tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre kullanıcıların 'doğrulama talep etmesini sağlayacak' yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Twitter ise bu seçenek üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Ancak yeni getirilen doğrulama talebi eskisinden farklı olacak. Twitter, yeni sistemde doğrulanmak için gerekli olan şartları halka açıklayacağını belirtti.

Bu doğrultuda şartları dolduran tüm kullanıcılar, "mavi tik" almak için başvurabilecek. Seçeneğin ne zaman aktif hale geleceği ise belirtilmedi.

MAVİ TİK NEDİR?

Mavi tik rozetine sahip olan hesaplara doğrulanmış hesap denmekte. Mavi tik sayesinde ünlü isimlerin resmi hesapları diğer hesaplardan kolayca ayırt edilebilmekte. 

Ancak aradan geçen sürede, duruma bağlı olarak sadece belli kişilere doğrulama yapıldı. Örneğin seçimlere katılan adaylara, yüksek makamdaki devlet görevlilerine veya örneğin son dönemde sağlık uzmanlarına "mavi tik" verildi.
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