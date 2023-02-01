Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter, 'ortak tweet atma' özelliğini rafa kaldırdı /01 Şubat 2023 14:25

Twitter, 'ortak tweet atma' özelliğini rafa kaldırdı

Geçtiğimiz aylarda test etmeye başladığı 'ortak tweet' özelliğini Türkiye'de de belli kullanıcılara açan sosyal medya platformu Twitter, projeyi rafa kaldırdı.

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Yakın zamanda Elon Musk’ın yönetimine geçen Twitter, test ettiği 'ortak tweet atma' sistemini rafa kaldırdı.

Sosyal medyanın haber odaklı merkezi Twitter, iki hesabın ortak tweet atması için uzun zamandır bir altyapı geliştiriyordu. Çıkmamış uygulama özelliklerini araştıran Alessandro Paluzzi tarafından çok uzun zaman önce gösterilen “CoTweets” olarak geçen bu özellik, geçtiğimiz yıl içerisinde belirli hesaplarda teste açılmıştı. Bu süreçte kişiler yanında markalarla da ortak tweet paylaşımları yapılmaya başlandı.

LOG'un haberine göre; Instagram tarafında bir benzeri uzun süredir açık olan bu özellik sayesinde, özellikle ticari iş birlikleri daha iyi şekilde gösterilir hale getirilebilecekti. Bu özelliğin kullanımı için ortak olunacak hesabın herkese açık olması ve sizi takip etmesi yeterli geliyordu. Ancak tüm bunlar bugün önemsiz hale geldi. Çünkü Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, “CoTweets” altyapısının testlerini bugün itibarıyla rafa kaldırdı. Bu hamle için “Son birkaç aydır CoTweets kullanarak birlikte Tweet’lemenin yeni bir yolunu test ediyorduk. Mevcut denemenin sona erdiğini söylemekten üzüntü duyuyoruz.” denildi.

ÖDEME PLATFORMU HALİNE GELECEK

Özelliğin neden bitirildiği konusunda spesifik bir bilgi verilmedi. Ancak firma özelliği ileride tekrar karşımıza çıkarabilir. Çünkü resmî açıklama kapsamında şunlar söyledi: “CoTweets hakkında bize yapılan geri bildirimlere teşekkür ediyoruz ve özelliği ileride kullanmanın yollarını arıyoruz.

Twitter için dün de yeni bilgiler gündeme gelmişti. Sosyal medya ağı yakında bir ödeme platformu haline getirilecek. Bu konuda Apple Pay ve PayPal benzeri bir altyapı oluşturmak isteyen şirket, Financial Times’a göre bu konuda şu an gerekli lisans başvurularını gerçekleştiriyor. Twitter’ın Ürün Yönetimi Direktörü Esther Crawford’un altyapısını geliştirdiği ödeme sistemi, ilk aşamada sadece ABD’ye özel olacak ve normal para üzerinden kullanılabilecek.
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