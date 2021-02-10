Twitter paralı mı olacak?

2020 yılında artan hasılata rağmen 1,2 milyar dolar zarar eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli sosyal medya platformu Twitter, alternatif yollar aramaya başladı.







Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara atıf yaptığı haberine göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor.





Twitter’ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.





TWITTER’DAN AÇIKLAMA





Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck, Bloomberg'e yaptığı açıklamada gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğunun altı çizildi.







Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi.





Falck bu yıl içinde Twitter’ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.