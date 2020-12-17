Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter retweet özelliği yeniden değiştirdi /17 Aralık 2020 21:01

Twitter retweet özelliği yeniden değiştirdi

Retweet yapma tasarımı önemli bir etkileşim kaybına sebebiyet verince Twitter da yeniden geleneksel iki seçenekli retweet tasarımına geri dönme kararı aldı.

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Twitter gönderilerinde kafa karıştırıcı olduğu düşünülen retweet ve yorumla retweet özellikleri bir araya getirilmiş, sadece Yorumla retweet tasarımı kullanıcıya sunulmuştu. Ne var ki Twitter gidişattan memnun kalmadı.

Ekim ayında deneysel bir şekilde başlayan yorumla retweet kullanıcılara tek bir paylaşım yolu sunuyordu. Haliyle paylaşım yolu teke inince de paylaşımlarda yüzde 20 civarında bir azalma yaşandı.

Diğer taraftan kullanıcıların yüzde 45’i tek kelimelik, yüzde 70’i ise 25 karakterden az kotalı paylaşımlar yapmaya başladı. Bu da kullanıcıların yeni tasarımı tam olarak anlayamadığı kanısını doğurdu.

Twitter yaşanan etkileşim düşüşleri sonrasında iki seçenekli retweet tasarımına geri dönme kararı aldı. Kullanıcılar yeniden hızlı bir şekilde retweet veya yorum yapmak isterse yorumla retweet yapabilecek.
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