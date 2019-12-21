Twitter, Suudi Arabistan kaynaklı 6 bin hesabı sildi

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Twitter, Suudi Arabistan'ın jeopolitik çıkarları adına koordineli hareket eden 6 bin hesabın belirlenerek silindiğini bildirdi.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre şirket, şu ana kadar silinen ya da arşivlenen Suudi menşeli hesap sayısının toplamda 88 bin olduğunu kaydetti.





Twitter, silinen hesapların Suudi hükümet kurumları ile bireylere ait olduğunu belirtti.





Propaganda faaliyetlerinde yer almakla suçlanan hesapların "içeriği yanlış bilgi ve reklam yaydığı" belirtildi.





Şirket hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Twitter, kapsamlı bir araştırma sonrası bu kararı aldıklarını belirtti.





Hesaplar, İran'a yaptırım uygulanması da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın bölgesel çıkarları konusunda propaganda yapmakla suçlandı.





'Suudi Arabistan destekli bilgi operasyonu'







Açıklamada, şunlara yer verildi:





"Bugün, platformumuzun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığımız 5 bin 929 hesap ile ilgili kapsamlı veri paylaşıyoruz. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu hesapların, Twitter üzerinden yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaymak suretiyle Suudi Arabistan destekli bilgi operasyonunda yer aldığını fark ettik."





Öte yandan, yapılan propaganda faaliyetlerinin "Smaat" adlı Suudi Arabistan merkezli bir sosyal medya ve pazarlama şirketi tarafından yönetildiği ve bu şirketin aynı zamanda Suudi devletine ait resmi kuruluşların sosyal medya hesaplarını da yönettiği kaydedilen açıklamada, şirket ve şirket yöneticilerinin de Twitter'dan men edildiği belirtildi.





Twitter, daha önce de Suudi devlet yetkilileri hakkında pozitif propaganda yaptıkları gerekçesiyle Suudi medya grubuna ait 6 hesabın yanı sıra, Katar'ı hedef gösteren yüzlerce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hesabı kapattıklarını duyurmuştu.