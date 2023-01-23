Twitter tamamen reklamsız Blue aboneliği başlatıyor

Twitter Blue şu anda iOS ve Android kullanıcıları için ayda 11 ABD Doları ve web üzerinden yapılan kayıtlar için ayda 8 ABD Doları tutarında. Web kayıtları için yıllık ücret ise 84 ABD Doları.





Premium aboneliğin şu anda kullanıcılara ücretsiz abonelikte gösterilen reklamların yarısını göstermesi bekleniyor, ancak Twitter’ın henüz değişiklik yapmadığı bildiriliyor. Öte yandan, yeni daha pahalı abonelik, reklamları tamamen ortadan kaldıracak.





Twitter CEO’su Musk, Pazar günü attığı bir tweet’inde platformdaki reklamların “çok sık ve çok büyük” olduğunu ve platformun “önümüzdeki haftalarda her ikisini de ele almak için adımlar atacağını” söyledi. Musk ayrıca sıfır reklamlı ve daha yüksek fiyatlı bir abonelik olacağının sinyallerini verdi.





Ekim 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alan Musk, reklamsız Twitter’ın detayları hakkında bilgi vermedi. Yeni hizmetin ne tür değişiklikler içereceği, ne zaman başlayacağı ve ne kadara mâl olacağı merak konusu.

