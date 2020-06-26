Twitter, Tik Tok, Instagram... Hepsi için tek yasayla 'çözüm' düşünüyorlar

AKP’nin nisanda hazırladığı Türkiye’de temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına girişlerin sınırlandırılmasına yönelik hükümlerin yer aldığı 66 maddelik torba tekliften, tepkilerin ardından vazgeçildi. Edinilen bilgiye göre ekim ayından sonra hazırlanacak torba teklife bu hükmün aynen eklenmesi planlanıyor.







Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre AKP’nin ittifak ortağı MHP de sansür çağrısını TBMM Genel Kurul kürsüsünden dile getirmeyi sürdürüyor. MHP Milletvekili Yücel Bulut, “AKP’li, MHP’li, CHP’li, HDP’li gençlerin birbirlerine benzediklerini” gerekçe göstererek ‘sosyal medyaya sıkı denetim getirilmesini’ istedi. Başta TikTok olmak üzere sosyal medya uygulamalarının bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü iddia eden Bulut, “Yarın ülkeyi bu uygulamaları kullanan gençler yönetecek” dedi.





TBMM Genel Kurul kürsüsünden “sıkı denetim” çağrısında bulunan Bulut, şunları söyledi:





“Sizin evlerdeki çocuklarınız, bizim çocuklarımız, akrabalarımız, 18 yaşından küçük genç kardeşlerimiz artık bataklığa, çukura ve lağıma dönmüş bu sosyal medya iklimi içerisinde tamamen manipülatif bilgiyle, itibar suikastlarıyla, hakaretlerle ve iftiralarla bezenmiş bir sosyal medya iklimi içerisine hapsedilmiş durumda.”





MAHİR ÜNAL, TWİTTER’A SESLENDİ





Diğer taraftan Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, “Twitter’ın Almanya ve Fransa’nın egemenlik hakkını kabul ettiğini” de söyledi.





Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter’a da “Biz de diyoruz ki, ‘Kardeşim, gel bizim muhatabımız ol. 55 milyon vatandaşımız senin kullanıcın! Yasal yükümlülüğü olan temsilcilik aç, bizim muhatabımız ol” diyerek seslendi.





Ünal, ayrıca “etik farkındalık” iddiasıyla başlatılan “yeşil küre” uygulaması hakkında konuştu. Ünal, “Amacımız dezenformasyonu, hakareti, küfrü görünür kılmaktı. Bence yeşil küreye teşekkür etmeliler. Yeşil küre hepsini görünür kıldı. ‘Mahir Ünal sosyal medyayı düzenlemeye çalıştı’ iddiası doğru değil, tüm amacım farkındalık yaratmaktı” dedi.





Dijital ortamlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ünal, sosyal ağların ve arama motorlarının verilerine dikkati çekerken “Google benim geçtiğimiz 15 yıl üzerinden yaptığım aramaların verisine sahip. Benimle ilgili benim bilmediğimi biliyor. WhatsApp benim eşimle tartışmalarımı biliyor. Instagram’da hangi resmin üzerinde kaç saniye kaldığım bilgisine sahipler. Bu insan beyninin hack’lenmesi gibi bir şey” diye konuştu.