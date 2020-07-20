Samanyolu Haber /Dünya / Twitter Trump'ın videosunu kaldırdı /20 Temmuz 2020 08:34

Twitter Trump'ın videosunu kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya platformu Twitter arasındaki gerilim devam ediyor... Trump'ın paylaştığı mesajlar ile ilgili olarak, "Doğruluğu kesin değil" ibaresi koyduktan sonra çok sıkı bir sosyal medya yasasını onaylayan Trump'ın kampanya videosu kaldırıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi yayın organı şeklinde kullandığı ve gündemle ilgili aldığı bütün kararları duyurduğu Twitter’dan flaş bir hamle geldi… Geçen aylarda Trump’ın paylaştığı bir tweeti, “Doğruluğu kesin değil” şeklinde uyarı ibaresiyle paylaşan Twitter’ın bu hamlesi Trump’ı deliye döndürmüştü.

Öyle ki Trump Mayıs ayının son günlerinde sosyal medyayı daha sıkı denetlemenin önünü açan bir tasarıyı onaylamıştı.

Fakat bu gelişmeler yaşanırken bu gece flaş bir hamle Twitter’dan geldi. Trump’ın cumartesi günü takipçileriyle paylaşarak “retweet” ettiği bir mesaj platformdan kaldırıldı. Linkin Park isimli grubun şarkısının yer aldığı video, Trump’ı öven bir seçim kampanyası şeklinde hazırlanmıştı. Trump’ın Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino’nun mesajını paylaştığı açıklanırken, Linkin Park tarafından yaratılan şarkının kullanım izni olmadığı belirtildi.
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