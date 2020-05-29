Samanyolu Haber /Gündem / Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı /29 Mayıs 2020 14:33

Twitter, Trump'ın mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı

Sosyal medya platformu Twitter, iki mesajına "teyit uyarısı" konulmasından sonra sosyal medya platformlarının daha sıkı denetlenmesini amaçlayan bir kararname imzalayan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına erişimi 'şiddeti yücelttiği' gerekçesiyle sınırladı.

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Trump, Minneapolis'te siyah bir ABD'li olan George Flyod'un polis tarafından öldürülmesini sokaklarda protesto edenlere yönelik olarak paylaştığı Twitter mesajında "Bu EŞKIYALAR, George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor ve buna izi vermeyeceğim. Şimdi Vali Tim Walz'la konuştum. Ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledi. Zorluk çıkması halinde durumu kontrol altına alacağız. Yağma başlarsa ateş açma da başlar. Teşekkür ederim" dedi.

Bunun üzerine Twitter mesaja erişimi kısıtladı ve "Bu mesaj, şiddetin yüceltilmesine ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Ancak Twitter, bu mesaja erişimin kamuoyunun yararına olacağı düşüncesiyle erişimi kısıtlamıştır" dedi.

Twitter'ın açıklamasında "Kişilerin bu Tweetten etkilenerek şiddet eylemlerinde bulunmasını engellemek adına adım attık. Ancak Tweet'i Twitter'da tutma kararı adık çünkü gündemdeki bir konu hakkında olduğu için kamuoyunun bu Tweet'e erişebilmesi önemli" dendi.

Trump'ın mesajına ancak "Daha fazlasını gör" bağlantısına tıklayarak ulaşılabiliyor.
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