Samanyolu Haber /Gündem / Twitter, Trump'ın paylaştığı Biden videosunu 'sahte medya' olarak işaretledi /16 Eylül 2020 18:07

Twitter, Trump'ın paylaştığı Biden videosunu 'sahte medya' olarak işaretledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a ilişkin iki kez paylaştığı bir video, Twitter tarafından 'sahte medya' olarak işaretlendi.

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Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'a ilişkin iki kez paylaştığı bir videoyu "sahte medya" olarak işaretledi.

Biden'ın, katıldığı bir etkinlikte telefonundan açtığı bir şarkının söz konusu videoda değiştirildiği görülüyor.

Trump, söz konusu videoyu, "Bu tam olarak nedir?" mesajıyla paylaşmıştı.

Bir Twitter sözcüsü, 2,8 milyondan fazla kez izlenmiş videonun, yapay olduğu ve manipulasyon içerdiği gerekçesiyle etiketlendiğini söyledi.

Öte yandan, Biden'ın dijital direktörü Rob Flaherty, Twitter'ın bu hamlesini yetersiz bulduğunu belirterek platformu eleştirdi. Flaherty, "Bu, Trump'ın sahte video üzerinden paylaştığı ikinci tweet'ti. Alttaki "sahte medya" yazısı neredeyse görünmüyor" dedi. 
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