Samanyolu Haber /Dünya / Twitter Trump'tan sonra Hamaney'i de engelledi /08 Ocak 2021 23:52

Twitter Trump'tan sonra Hamaney'i de engelledi

Kongre binası baskını sonrasında mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarını engelleyen Twitter, bu kez de batı üretimi Covid-19 aşılarının 'güvensiz' olduğunu iddia eden Hamaney'in paylaşımını kaldırdı

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Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İngiltere üretimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin paylaşımını, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Hamaney, bugün devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında güvensiz olduğu gerekçesiyle Amerikan ve İngiliz üretimi aşıların ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı.

ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini ifade eden Hamaney, "Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim, şimdi de kamuoyuna açıklıyorum" demişti. Hamaney, 1985'te 400'ü aşkın kişinin ölümüne yol açan "kirli kan skandalına" karışan Fransa'ya da aşı konusunda güvenmediğini söylemişti.

İran liderinin açıklamasının ardından İran Kızılayı, ABD'deki İranlılar aracılığıyla Pfizer şirketinden alınan 150 bin doz Covid-19 aşısının alımının iptal edildiğini açıkladı.

Hamaney'in ifadeleri daha sonra kendisine ait Twitter hesabından paylaşılmış ve bazı kullanıcılar "Batı üretimi aşılar hakkında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle Twitter'a paylaşımı kaldırma çağrısında bulunmuştu.
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