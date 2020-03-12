Twitter tüm çalışanlarını eve gönderdi

Şirket, “Twitter arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliğini” korumak adına çalışanlarının ofise gelmesine izin vermeyeceğini açıkladı.Twitter’ın halkla ilişkiler müdür yardımcısı Jennifer Christie yaptığı duyuruda, “Bunun benzeri görülmemiş bir adım olduğunun farkındayız ama bunlar benzeri görülmemiş zamanlar” diye yazdı.





Twitter zaten bu ay yaptığı açıklamayla “evden çalışmayı şiddetle desteklediklerine” dair bir tavsiyede bulunmuştu. Şirket hastalık yayıldıkça bu ek adımı da attıklarını söyledi.





Christie, kararın çalışanları korumanın yanı sıra “virüse karşı hassas olanlara ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına da dahil olmak üzere topluluklarına destek olacağını” yazdı.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre Twitter, evden çalışma olanağı bulunmayan yüklenici ve saatlik ücretle çalışanlara ücretlerini ödemeye devam edeceğinin garantisini verdi.





Şirket ayrıca çocukları için ek bakım ihtiyacı karşılaması gerekmiş ve ofisini eve taşırken paraya ihtiyacı olan çalışanlarının masraflarını karşılamaya da destek olacağını açıkladı.





Twitter, virüsün yayılmasını engellemek için çalışanlarını ivedi şekilde eve göndermiş ve etkinlikleri iptal etmiş çok sayıda teknoloji şirketinden yalnızca biri.