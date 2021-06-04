Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter ülke genelinde süresiz olarak askıya alındı /04 Haziran 2021 20:36

Twitter ülke genelinde süresiz olarak askıya alındı

Nijerya'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın ülkenin varlığını baltalayabilecek etkinlikler için kullanıldığı gerekçesiyle kullanımının süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Nijerya hükümeti ülkede Twitter'ın faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Nijerya hükümeti ülkede Twitter'ın faaliyetlerini "süresiz olarak" askıya aldığını duyurdu.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed kararı, sosyal medya platformunun ülkenin varlığını baltalayabilecek etkinlikler için kullanıldığı gerekçesiyle alındığını duyurdu.

Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya almıştı.
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