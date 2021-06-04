Twitter ülke genelinde süresiz olarak askıya alındı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Nijerya hükümeti ülkede Twitter'ın faaliyetlerini süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.
Nijerya hükümeti ülkede Twitter'ın faaliyetlerini "süresiz olarak" askıya aldığını duyurdu.
Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed kararı, sosyal medya platformunun ülkenin varlığını baltalayabilecek etkinlikler için kullanıldığı gerekçesiyle alındığını duyurdu.
Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya almıştı.