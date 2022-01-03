Twitter ve Facebook hakkında endişelendiren iddia

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post ortaya her şeyi altüst edecek bir iddia ortaya attı. Gazete, Twitter ve Facebook'a ilişkin öyle bir iddia ortaya attık ki gazeteciler, iş insanları ve siyasiler telaşa kapıldı.



Güvenlik zaaflarına ilişkin birçok tartışmaları beraberinde getiren sosyal medya platformları ağır bir suç ile karşı karşıya kaldı. Üstelik bir ülkenin de parmağı var.



Teknoloji dünyasında buna “veri madenciliği” denildiğinin altı çizilirken Çin devlet medyasının 320.000 dolarlık bir yazılım satın aldığı ve bu sayede yabancı gazetecilerle akademisyenleri takip ettiği kaydedilmişti.



2020 yılının başından beri verileri inceleyen Washington Post, Pekin yönetiminin Hong Kong, Tayvan ve Uygur Türklerine dair verileri de ele geçirdiği yazılmıştı.



Çin yönetiminin özel bir yazılım aracılığıyla Facebook ve Twitter üzerinden Batı ülkelerinin askeri ve hükümet kurumlarından verileri aldığı ortaya çıktı…



Gazeteye konuşan uzmanlar Çin yönetiminin bu yazılımlar aracılığıyla Çin karşıtı kişileri fişlediği ve “yeraltı örgütlerini” daha iyi anlamak için bu yöntemi seçtiğini öne sürdü. Çin’in resmi gazetesi China Daily’nin 2020 yılının ortasında yaptığı bir haberi hatırlatan Washington Post, “O dönemde Çin yönetimi 300 bin dolarlık bir yabancı personel analiz platformuna para harcamıştı” yorumuna yer verdi.



Çin karşıtlarının yanı sıra Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden iş dünyasından, medya dünyasından ve siyaset dünyasından kilit konumdaki kişilerin verilerinin incelendiği de belirtildi. Twitter sözcüsü Katie Rosborough, Twitter’da bu tür bir veri akışı olmadığını söylerken Facebook ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.