Lütfettiler!... Twitter yasağı kaldırıldı

Anadolu Ajansı(!), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle görüştüğünü ve toplantıda, "Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiğini" aktardı.



Sayan’ın Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile görüştüğü bildirildi.



Görüşmede Sayan Twitter yöneticilerine "yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği yapılması gerektiğini" söyledi.



Elon Musk, Twitter'a erişim yasağı getirilmesi sonrası 'daha detaylı bilgi almak için Türk yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını' belirtmişti. İkinci açıklamasında ise "Twitter, Türk hükümeti tarafından kısa süre içinde erişimin yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirildi" dedi.



Londra merkezli siber gözlemevi NetBlocks da Twitter'a erişimin kısıtlamasının kaldırıldığını doğruladı. Açıklamada "Saatler süren kısıtlamanın ardından Türkiye'de Twitter'a erişim yeniden sağlandı. Erişimin yeniden sağlanması, yetkililerin içerik kaldırma ve dezenformasyon konusunda Twitter'a "yükümlülüklerini hatırlatmak" amacıyla Twitter ile bir toplantı yapmasının ardından gerçekleşti." denildi.



Sosyal medya platformu Twitter'ın 2020 raporuna göre hükümetler tarafından gazeteci ve haber kaynaklarının paylaşımlarının kaldırılması talebinde büyük artış gözlendi. Türkiye, Hindistan'ın ardından şirkete en fazla talepte bulunan ülke oldu. Türkiye'yi Rusya ve Pakistan izledi.