Twitter yönetiminden Belarus ile ilgili yeni karar

Sosyal medya platformu Twitter, Belarus devlet medyasına ait hesaplardan yapılan paylaşımların görünürlüğünü sınırlayacağını duyurdu.



Twitter Politikalar Ekibi'nden Yoel Roth, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaştaki rolleri hakkında detaylı raporlamalarından sonra Belarus'taki devlet bağlı medya kuruluşlarının linklerini paylaşan hesaplar ve tweet'lere etiket ekliyoruz. Bu, devlet medya kuruluşlarına bağlam ekleme ve Twitter'daki görünürlüklerini sınırlamaya dönük yıllar dayalı çalışmalarımıza dayanmaktadır" dedi.



Roth, sözgelimi etiketle birlikte hesapların ve paylaşımlarının görünürlüğünün sınırlanacağını belirtti.



Aynı uygulama, geçen hafta Rus medya kuruluşlarına karşı devreye sokulmuştu.