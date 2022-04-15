Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter yönetiminden Elon Musk ile ilgili 'zehir hapı' önlemi /15 Nisan 2022 21:42

Twitter yönetiminden Elon Musk ile ilgili 'zehir hapı' önlemi

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin yöneticisi konumundaki Elon Musk'ın Twitter'da önce yüzde 9'luk bir hisse alıp sonra şirketin tamamı için teklif yapması sonrasında sosyal medya devinin yönetimi tarafından yeni bir karar alındığı belirtildi.

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Elon Musk'ın Twitter'ın yönetimini alma teklifi sonrasında sosyal medya devi cephesinden yeni bir adım geldiği belirtildi.

Sınırlı süreli hissedar hakları planının kabul edilmesiyle Twitter yönetiminin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği ifade edildi.

ZEHİR HAPI

Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
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