Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yanıtlar ve bahsedeler (mention) hakkında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.







Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için adım atmaya karar verdiği öne sürüldü. NTV'nin aktardığına göre henüz fikir aşamasındaki plan, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor.





Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.









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