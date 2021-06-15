Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'a "beni bu mention'dan çıkar" özelliği geliyor /15 Haziran 2021 11:03

Twitter'a "beni bu mention'dan çıkar" özelliği geliyor

Twitter'ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecekler.

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Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yanıtlar ve bahsedeler (mention) hakkında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor. Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için adım atmaya karar verdiği öne sürüldü. NTV'nin aktardığına göre henüz fikir aşamasındaki plan, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor.

Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor. 


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