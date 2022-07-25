Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'a Elon Musk darbesi: En az 33 milyon dolar zarar /25 Temmuz 2022 17:11

Twitter'a Elon Musk darbesi: En az 33 milyon dolar zarar

Twitter, bu yılın ikinci çeyreğinde Elon Musk'ın teklif ettiği devralmayla ilgili 33 milyon dolar harcadığını açıkladı. Musk ile davalık olan Twitter'ın zararının daha da artması bekleniyor.

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Sosyal paylaşım ağı Twitter, cuma günü ikinci çeyrek kazanç raporunda; SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın satın alma ve sonrasında anlaşmayı fesh etmesi nedeniyle şirketin, 33 milyon dolar harcadığını açıkladı. Ayrıca, gelirlerindeki yüzde 1’lik düşüş için de Musk’ın satın alma sürecini belirsizliğe sürüklemesini neden gösterdi.

Fesh nedeniyle Musk ile davalık olan Twitter'ın maliyetlerinin daha da artması bekleniyor.

TEKLİFİ GERİ ÇEKMİŞTİ
Elon Musk, nisan ayında Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar teklif etmişti. 

Musk, platformdaki bot hesap sayısı ile ilgili şirketin şeffaf olmadığını ileri sürerek daha fazla bilgi talep etti. Twitter, Musk’ın taleplerini karşılamaya çalışırken Musk, 8 Temmuz’da platformu satın almak için önerdiği 44 milyar dolarlık teklifi geri çekti.

Elon Musk’ın bu hamlesinden sonra hisselerinde ciddi düşüşler yaşayan Twitter’dan karşı hamle de gecikmedi ve yasal süreci başlattı.

Twitter avukatları, Musk’ın sahte hesaplar konusundaki endişesinin bahane olarak gösterildiğini, Tesla hisselerinin azalması nedeniyle anlaşmadan çıkmak istediğini söylüyor.

Şu an için olaylar, işin risk altında olduğunu ileri sürerek yasal süreci hızlandıran Twitter’ın lehine gelişse de Musk davayı üç yıla kadar sürebilir.
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