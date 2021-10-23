Twitter'a şok suçlama : Algoritması, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

Twitter, kullanılan mevcut algoritmanın sağ partilerin tweetlerini daha görünür hale getirdiğini duyurdu.





ABD merkezli sosyal medya devi, söz konusu keşfi, algoritmanın siyasi paylaşımları nasıl değerlendirdiğine yönelik araştırmasında tespit etti.





Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun sebebinin bilinmediği, "bunun da cevabı daha zor bir soru ortaya çıkardığı" ifade edildi.





Twitter daha önce, muhafazakarlar tarafından kendilerine karşı ön yargılı olunduğu iddiasıyla karşılaşmıştı.





Twitter araştırmasını, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den paylaşımlar üzerine yaptı.



