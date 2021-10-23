Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'a şok suçlama : Algoritması, sağ eğilimli siyaseti destekliyor /23 Ekim 2021 09:23

Twitter'a şok suçlama : Algoritması, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.

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Twitter, kullanılan mevcut algoritmanın sağ partilerin tweetlerini daha görünür hale getirdiğini duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi, söz konusu keşfi, algoritmanın siyasi paylaşımları nasıl değerlendirdiğine yönelik araştırmasında tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamada, bu durumun sebebinin bilinmediği, "bunun da cevabı daha zor bir soru ortaya çıkardığı" ifade edildi.

Twitter daha önce, muhafazakarlar tarafından kendilerine karşı ön yargılı olunduğu iddiasıyla karşılaşmıştı.

Twitter araştırmasını, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den paylaşımlar üzerine yaptı.

Bu ülkelerdeki siyasi parti paylaşımları ile kullanıcıların haber içeriği paylaşımları değerlendirmeye alındı.

Araştırma, 1 Nisan ve 15 Ağustos 2020 tarihli arasındaki tweetleri kapsayacak şekilde yapıldı.

Yöntem olarak ise algoritmanın belirlediği tweet akışı ile zamanı terse çevrilmiş akış karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırmada, siyasi yelpazenin sağındaki partilerin ve organizasyonların, algoritmik olarak soldaki rakiplerine göre daha fazla gösterildiği tespit edildi.

7 ülkenin altısında benzer sonuçlar
Araştırmaya yapan Twitter Meta ekibinden Rumman Chowdhury, "fenomen" olarak tanımladıkları durumun nedenini anlamak için araştırma yapılacağını söyledi.

Chowdhury, "Bu yedi ülkeden altısında, sağ siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımlar, sol siyasetçilere kıyasla algoritmik olarak daha öne çıkarıldı" dedi.

Rumman Chowdhury, sağa yakın olan haber organizasyonlarının paylaşımlarının da aynı şekilde öne çıktığının görüldüğünü söyledi.

Chowdhury, "Bu modelin neden oluştuğunun tespit edilmesi çok daha zor bir soru" dedi.

Araştırmacılar, kullanıcılara ulaşma konusunda, farklı siyasi partiler tarafından uygulanan farklı stratejilerin bu durumda etkili olmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Twitter, Nisan ayında da kullandığı algoritmanın "istemsiz zararlara" neden olup olmadığını görmek için bir araştırma yapıldığını açıklamıştı.
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