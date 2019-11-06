Twitter'a yeni özellikler geliyor

Sosyal paylaşım platformu Twitter, 2020’de gizliliğe yönelik bazı yeni özellikleri devreye sokacak. Yeni özelliklerden bir tanesinin uygulanmaya başlamasıyla, profil açık olsa dahi kullanıcı istemediği sürece kendisinden bahsedilemeyecek.





Twitter'ın Tasarım ve Araştırma'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Dantley Davis 2020 yılında platforma getirilmesi planlanan yenilikleri açıkladı.





Davis’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada bahsettiği yenilikler şöyle:





Kişiler Twitter'da etiketlenerek dahil edildikleri bir sohbetten çıkabilecekler.

Artık istenilen tweetler'in retweet edilmesi engellenebilecek. Yani profiliniz gizli olmasa bile attığınız tweeti seçerek retweet edilmesini engelleyebileceksiniz.

Profiliniz açık olsa dahi insanlar sizi istemediğiniz sürece sizden bahsedemeyecek. (mention)

Bazı attığınız tweetleri takipçileriniz bile görmeyecek. Örneğin sadece bir etikete (hashtag) veya bir kişiye başkasının göremeyeceği şekilde tweet atabileceksiniz.