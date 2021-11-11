Samanyolu Haber /Ekonomi / Twitter'da anket yaptı, 5 milyar dolarlık hissesini sattı /11 Kasım 2021 10:23

Twitter'da anket yaptı, 5 milyar dolarlık hissesini sattı

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk, şirketteki 5 milyar dolarlık hissesini sattı.

SHABER3.COM

Satış, Musk'ın Twitter'daki 63 milyon takipçisine, şirket hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmamayı sormasından birkaç gün sonra yapıldı.

Ankette, Musk'a hisseleri satmasının söylenmesinden bu yana şirket hisseleri yüzde 16 değer kaybeti.

Tesla, dünyanın en değerli otomotiv şirketi ve 1 trilyon dolardan fazla değer biçiliyor.

Musk ise değeri 4 milyar dolar civarında olan 3,6 milyon adet hisse senedi sattı.

Daha sonra da 1,1 trilyon dolar değerindeki satış opsiyonlu 934 bin hissesini satı.

Satış belgelerinde, hisselerin beşte birinin satışının Eylül ayında, Twitten anketinden çok önce varılan bir ticari plan uyarınca satıldığı kaydedildi.

Ankete 3,5 milyon kişi katılmış ve katılımcıların yüzde 58'i Musk'a hisselerini satmasını söylemişti.



Musk, anketle aslında ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkıyordu.

Tesla yöneticisi Musk, şirkette 200 milyar dolardan fazla değeri olan hisseye sahip. Gelecek yıl için planlanan yeni operasyonlarla bu servetin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumda, önerilen yasa da geçerse, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına gelecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'da anket yaptı, 5 milyar dolarlık hissesini sattı Sonraki Haber >>

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Polonya - Belarus sınırında göçmen krizi derinleşiyor

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

Zekai Aksakallı ve Abidin Ünal’a 15 Temmuz rüşveti

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar

AKP'li Yavuz'dan skandal laflar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:30:45