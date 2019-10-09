Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'da başka, telefonda başka /09 Ekim 2019 15:21

Twitter'da başka, telefonda başka

Beyaz Saray'dan bir ulusal güvenlik danışmanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "telefonda başka, Twitter'da başka" tavır sergilediğini iddia etti. Aynı yetkili bu iddiasını güçlendirmek için birinci derecede şahit olduğu son telefon görüşmesine atıf yaptı.

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Pazar günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine dair yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Görüşmeye birinci elden şahit olan bir ulusal güvenlik yetkilisi, Trump'ın müzakerelerde üstünlüğü Erdoğan'a kaptırdığını ifade etti. 

TWITTER'DA BAŞKA TELEFONDA BAŞKA

Newsweek'e konuşan yetkili, "Karşısındaki Trump'tan daha iyi müzakere etti. Trump sadece müzakereden bir şey alıyormuşuz gibi gözükmek için asker çekmeyi onayladı. Bu müzakerelerden hiç bir şey elde etmedik." dedi.

İsmi paylaşılmayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisine göre Trump telefon konuşmasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekâtına destek vermedi. 

Ulusal güvenlik yetkilisine göre Trump, Twitter üzerinden yaptığı gibi telefonda Erdoğan'a herhangi bir ekonomik müeyyide tehdidinde bulunmadı.

Trump'ın müzakerelerde başarısız olduğunu vurgulayan yetkili, "ABD'nin ulusal güvenliği önümüzdeki yıllarca tehlike durumunda olacak çünkü başkanımızın omurgası yok." dedi.
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