Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'da bir dönem sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak /06 Mayıs 2021 11:51

Twitter'da bir dönem sona erdi: Fotoğraflar kırpılmayacak

Mikro blogging sitesi Twitter, uzun süredir eleştirilen bir uygulamayı sonlandırma kararı aldı.

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Twitter sisteme yüklenen fotoğrafları akış sayfasında otomatik olarak kırpıyordu.

Fotoğrafın tamamını görmek isteyen kullanıcılar içeriğe tıklamak zorunda kalıyordu.


Twitter'ın görselleri otomatik olarak kırpması nedeniyle bazen istenmeyen kadrajlar da ortaya çıkıyordu.

Hem iOS hem Android'e gelen yeni güncellemeyle bu kırpılma işlemine son verildi.

Twitter yöneticileri güncellemenin kullanıcılardan gelen talepler üzerine böyle bir adım attıklarını söyledi. Mart ayında beta kanallar üzerinden kullanıma sokulan güncelleme tüm Twitter üyelerine açıldı.

Yeni özellikle ayrıca paylaşım esnasında fotoğrafın nasıl gözükeceğini de önceden görebilecekler. Böylece Twitter'ın tartışmalara neden olan fotoğraf yerleştirme algoritmasına yöneltilen eleştirilerin de önüne geçilmesi hedeflenmiş.
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