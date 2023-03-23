Twitter'da bot hesaplar arttı: Seçimi kim manipüle ediyor?

Finanse edilen profesyonel hesaplar

Kelime kökeni suni çim markası astroturf'ten gelen astroturfing, İngilizce'de tabandan gelen ve kendiliğinden halk oluşumları için kullanılan 'grassroots' kavramının tersine, yapay olarak yaratılan, bir merkezden finanse ve kontrol edilen ve kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kampanyalar için kullanılıyor. Twitter'da yer alan astroturfer ya da profesyonel hesaplar bu platformu kullandıkları için maddi gelir elde ediyor. Telegram, WhatsApp gibi platformlarda örgütlenen bu hesapların kullanıcılarına siyasi partiler, lobiciler, sivil toplum kuruluşları ya da şirketler tarafından aylık veya kampanya başı ödeme yapılıyor. Bot hesaplar ise gerçek bir kişiye ait değil. Otomatik mesajlar oluşturan ve sahte bir trafik yaratan bu hesaplar uzun vadeli komutlar verilen programlara dayanıyor.

"Amaçları siyasal iletişim sürecini manipüle etmek"





"Yeni bir bot networku giriş yaptı"





"Twitter şeffaflıktan uzaklaşacak"





İletişim Başkanlığı'nın harcamaları 2,7 kat arttı





"Devlet kurumlarının yapması yasal olarak sorunlu"

Sarphan Uzunoğlu, devletin parasıyla yapılmadığı sürece siyasi partilerin astroturfing kampanyası yapmasında bir sakınca olmadığı, bunun aktif bir siyasal iletişim taktiği görüşünde. Söz konusu kampanyayı ABD'de Demokratların da Cumhuriyetçilerin de yaptığını belirten Uzunoğlu, "Günün sonunda bu bir suç değil. Ancak İletişim Başkanlığı veya benzeri bir kurum üzerinden tamamıyla siyasal iktidarın elde tutulması için bu tarz bir faaliyet yapılıyorsa, bu zaten hem etik olarak problemli hem de legal olarak problemli. Yani yetki aşılmış ve yetki kötüye kullanmış oluyor" diyor.

"Olumlu etki haberciliğe erişmeye bağlı"









DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. Dr. Emre Erdoğan, seçim sürecinde sosyal medyadaki tartışmaların kritik bir kitleyi etkileyebileceğine dikkat çekiyor: "Özellikle bizim şu anda yapmakta olduğumuz bir seçim türü ise yani ufacık bir fark seçimi alıp vermeye yola çıkacaksa burada çok fazla etkisi olabilir. Çünkü 4 ila 5 puan etkilemesi seçim sonucunu değiştirir."

"Türkiye dış müdahale riskine açık"





Kutuplaşmayı artıran paylaşımlar etkili





Asıl risk sıradan insanların paylaşması





Twitter 7 bin 340 hesabı kapatmıştı



