Twitter'da Çin ajanı şoku





Grassley, Zatko’nun ifadesinde FBI’nin Twitter’a şirkette en az bir Çinli ajan olduğu yolunda uyarı yaptığını aktardı.

Twitter eski güvenlik şefinden güvenlik açığı ve ihmalkarlık iddiası

Musk Twitter'ı almaktan neden vazgeçti?

Twitter muhbirinin ifşaları Musk'ın anlaşma feshine destek olarak sunuldu





Twitter muhbiri şirketle ilgili neler anlattı?

ABD Senatosu’nda Pieter Zatko’nun ifadesini alan ilgili Adalet Komitesi’nin üyesi Chuck Grassley, yeni oturum öncesi Twitter muhbiriyle ilgili basına önemli açıklamalarda bulundu.Grassley, Zatko’nun kendilerine verdiği ifadeye göre, Twitter çalışanlarının, Çin hükümetinin şirketin kullanıcıları hakkında veri toplamasından endişe duyduğunu aktardı.Reuters’in Twitter şirketi içinde bazı daireler arasında daha fazla reklam geliri sağlanması ve Çin pazarına daha fazla gelir için aktif bir şekilde girilmesi konusunda iç çekişmeler yaşandığı yolundaki haberine atıfta bulunan Zatko, bununla birlikte Çin ile iş yapmanın getireceği risklerden de endişelenenlerin bulunduğunu bildirdi.Grassley, Twitter İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal’ın, Elon Musk’un şirketi satın alma girişimi ve ardından açılan davayla ilgili süreci olumsuz etkiyeceği gerekçesiyle Senato oturumuna katılmayı kabul etmediğini bildirdi.Tesla CEO’su Elon Musk ve Twitter arasında gelecek ay görülecek davada, önce şirketi 44 milyar dolara satın almak için teklif veren ancak sonra şirketteki bazı sorunları gerekçe göstererek bundan vazgeçen işadamının ve karşı tarafın savunması dinlenilecek.Bu arada Twitter’ın gün içinde hissedarların şirketi Musk’ın alıp almaması konusunda yaptığı oylamayı kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Reuters, hissedarların çoğunun bu satışa onay verdiğini duyurdu.Twitter'daki güvenlik açıklarıyla ilgili gelen ifşaların ardından Elon Musk sosyal medya platformunu satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın feshine karar vermişti. Bunun üzerine Twitter, Musk aleyhine dava açmıştı.Musk, vazgeçme kararıyla ilgili açıklamasına daha önce ifşada bulunan Twitter eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun ifadelerini de eklemişti.Zatko'nun Amerikan Kongresi ve bazı devlet kurumlarını bilgilendirdiği ifadesinde Twitter'ın güvenlik açıkları bulunduğunu ve şirketin sahte hesapları azaltmak yerine kullanıcı ağını genişletmeyi önceliklendirdiğini ileri sürmüştü.Twitter'ın eski güvenlik şefi, sosyal medya platformunun kullanıcıların ve şirket hissedarlarının kişisel bilgilerine, ulusal güvenliğe ve demokrasiye tehdit oluşturabilecek büyük güvenlik açıklarının bulunduğunu ileri sürmüştü.Şirketin eski güvenlik şefi Pieter Zatko'nun Amerikan Kongresi ve devlet kurumlarına gönderdiği 200 sayfalık ifşa belgesi niteliğindeki rapor Amerikan basın kuruluşları CNN ve The Washington Post tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.