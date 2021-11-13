Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'da dikkat çeken yenilik /13 Kasım 2021 10:59

Twitter'da dikkat çeken yenilik

Twitter fotoğraf ayarlarında dikkat çeken bir yeniliği uygulamaya koydu. Sosyal medya platformu, web sürümündeki fotoğrafları artık orijinal en ve boy oranlarına bağlı kalarak gösterecek.

SHABER3.COM

Twitter’da daha önce paylaşılan tüm resimler kullanıcıya 16:9 oranında gösteriliyordu. Twitter bu konuda ilk geri adımını atmış ve mobil uygulamada resimlerin orijinal en boy oranına sadık şekilde gösterimine başlamıştı.

Şimdi de web sürümde aynı değişiklik yapıldı ve resimler tüm platformlarda tam haliyle gösterilmeye başlandı. Örneğin kare fotoğraf yüklediğinizde kare, dikey fotoğraf yüklediğinizde dikey olarak akışta görünüyor.
 
Twitter’ın bu değişikliğe gitmesi ile birlikte platformlar arası resim paylaşımı kolaylaşacak. Önceden Instagram ve Facebook için hazırlanan kare görseller, Twitter’a atıldığında Twitter görsele otomatik zoom yaparak 16:9 oranında gösteriyor ve saçma bir görüntü ortaya çıkıyordu. Resmin tam boyutlu halini görmek için üzerine tıklamak gerekiyordu. Bu sorun ortadan kalktı

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'da dikkat çeken yenilik Sonraki Haber >>

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:11