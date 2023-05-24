Twitter'da paylaşılan 'sahte saldırı görseli' borsayı fena sarstı













Mavi onaylı hesapların etkisi borsayı düşürdü

Yapay zeka tarafından üretildiği anlaşılan görsel, yanlış bir şekilde Bloomberg News ile ilişkilendirilmiş olan bir hesap da dahil olmak üzere çok sayıda mavi onay işaretli hesap tarafından paylaşıldı.

500 milyar dolarlık hareketlenme





Dünya medyasında haber oldu





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon'un yakınlarındaki bir patlamayı gösterdiği iddia edilen yapay zeka üretimi sahte bir görsel, Twitter'da mavi onaylı hesaplar tarafından da paylaşılınca borsada kısa bir süreliğine düşüşe neden oldu.Kısa sürede viral olarak öne çıkan görsel, Amerikalı yetkililerin olayı yalanlamasına rağmen uzun bir süre daha dolaşımda kaldı.Görselin üzerinde de; “Washington DC'deki Pentagon kompleksinin yakınında büyük patlama.” ifadesi yer aldı. Sahte görselde büyük bir binanın yakınında yükselen siyah duman görünüyor.İlk paylaşan hesap daha sonra Twitter tarafından askıya alındı. Hesabın arkasında kimin olduğu veya görüntünün nereden kaynaklandığı ise henüz netleşmedi.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirket, herkesin aylık ödeme karşılığında doğrulanmış bir hesap edinmesine izin vermişti.Yapay zeka ve ticaret konularında paylaşımlarıyla tanınan Lorenzo Green, "Artık gerçeği tanımlama mücadelesi tehlikeli bir hal alıyor" yorumunu yaptı ve piyasalarda birkaç saat içinde gerçekleşen 500 milyar dolarlık oynamaya dikkat çekti.Patlamayla ilgili asılsız haber, ulusal bir Hint kanalında da yayınlandı. Rus haber kuruluşu RT de benzer şekilde sahte görüntüyü gösteren haberleri paylaştı. Daha sonra, olayın gerçekleşmediği anlaşılınca bu haberler geri çekildi.