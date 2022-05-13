Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'da şok: Elon Musk sözleşmesi askıya alındı, hisseler yüzde 15 değer kaybetti /13 Mayıs 2022 16:59

Twitter'da şok: Elon Musk sözleşmesi askıya alındı, hisseler yüzde 15 değer kaybetti

Dünya günlerdir Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasını konuşurken bugün hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

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Elon Musk, Twitter'ın satın alma anlaşmasının spam ve sahte hesapların analiz sürecinde beklenen detaylar nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Twitter hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Twitter anlaşmasının "Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle" geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

TWITTER HİSSELERİ YÜZDE 15'TE FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Haberin ardından seans öncesi işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 15'ten fazla değer kaybederek 38 doların altına geriledi.

HİSSE BAŞINA 54,2 DOLARLIK TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Musk'un Twitter'ı 100 ülkenin GSYH'nın üzerinde bir ödeme ile servetinin 5'te birini gözden çıkararak satın almaya karar vermesi dikkati çekmişti. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

SATIN ALMA İÇİN GEREKLİ FİNANSMANI SAĞLADI

Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği kaydedilmişti.

SPAM PROFİLLERİ HEDEF ALDI

Musk, Twitter'i satın alma hedeflerinden birisi olarak platformdan spam mesaj göndermek için kullanılan profilleri yasaklamak istediğini açıklamıştı. SEC belgelerine göre, Twitter ya da Musk anlaşmayı iptal ederse 1 milyar dolar para cezasına çarptırabilecek.
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