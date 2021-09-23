Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'da yeni 'bahşiş' özelliği devreye girdi /23 Eylül 2021 21:56

Twitter'da yeni 'bahşiş' özelliği devreye girdi

Twitter'da yeni uygulamaya konulduğu belirtilen bir özellikle kullanıcıların birbirlerine kripto para da dahil olmak üzere 'bahşiş' gönderebileceği belirtildi.

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Twitter, "bahşiş" özelliğini iOS kullanıcıları için devreye aldı. Buna göre dünya genelinde Twitter kullanıcıları, birbirlerine kripto para da dahil olmak üzere 'bahşiş' gönderebilecek.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre; iOS kullanıcıları artık Cash App gibi uygulamaları kullanarak bahşiş kutusu özelliğini kullanabiliyor. Kullanıcılar birbirlerine itibari parayla bahşiş göndermenin yanı sıra, Lightning Network'ü kullanarak kripto para ile de bahşiş gönderebilecekler.

Twitter'dan para kazanmak, 'Tips' özelliği sayesinde bundan sonra tüm kullanıcılar için mümkün ve oldukça pratik hale gelecek. Bu sayede kullanıcıların, severek takip ettiği hesapları maddi olarak da destekleme imkanı olacak. Öte yandan bu özellik; küçük işletmelere katkı sağlamak veya sosyal sorumluluk kampanyalarına dahil olmak amacıyla da kullanılabilecek.

Kullanıcılar, profil sayfalarındaki Takip Et düğmesinin yanında bir para ikonu görecek. Bu ikon, hesabın ödemeye açık olduğu anlamı taşıyacak. Simgeye dokunulduğunda ise hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetleri veya platformlarının bir listesi ile karşılaşılacak. Tercih edilen platform üzerinden bağışı gerçekleştirilebilecek.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Tips özelliğine destek veren platformlar şu şekilde bildirildi:

Bandcamp
Cash App
Chipper
Patreon
Razorpay 
Wealthsimple Cash
Venmo
GoFundMe
PicPay

Twitter kullanıcılarına bahşiş alıp/verme imkanı sunan özelliğin yakın gelecekte Android cihazlarda da kullanılması bekleniyor.
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