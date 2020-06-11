Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'da yeni kural! /11 Haziran 2020 13:52

Twitter'da yeni kural!

Sosyal medya platformu Twitter, okunmadan paylaşılan makalelere sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

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Twitter uygulamanın henüz test aşamasında olduğunu duyurdu.

Yeni özellik, kullanıcılar bir tweeti retweet etmeden önce "okuyup okumadıkları" sorusunu yöneltecek. Twitter böylece teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasını bir nebze önlemek istiyor.

MAKALEYİ OKUDUNUZ MU?

Twitter destek ekibi, “Bir makaleyi paylaşmak, bir tartışmayı körükleyebilir, dolayısıyla tweet atmadan önce okumak istemelisiniz.” dedi.

Şirket, Android uygulamalarında test edilen özelliğin ‘bilgiye dayanan tartışmaların teşvik edilmesine yardımcı olacağını’ söyledi.

Açıklamada, “Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz?” denildi.
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