Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan Clubhouse benzeri yeni bir uygulama: Spaces /03 Mart 2021 14:33

Twitter'dan Clubhouse benzeri yeni bir uygulama: Spaces

iOS kullanıcılarından sonra Android kullanıcıları da Twitter Spaces'ı deneyimleyebilecek. Android kullanıcıları Spaces'ta oluşturulan oturumlara katılıp konuşabilecek. Ancak şu an için kendi oturumlarını oluşturamayacak.

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Twitter dün ses odaklı sohbet odaları Twitter Spaces'ı Android kullanıcılarına açtığını duyurdu. Kasım 2020'de beta sürümünü yayınlayan Twitter Spaces, sınırlı sayıda iOS kullanıcısına açılmıştı. Bundan böyle Android kullanıcıları da Twitter Spaces'ı deneyimleyebilecek.

Clubhouse, Android kullanıcıları için uzun süredir merak konusu. Kullanıcıların, Twitter Spaces ile Clubhouse'a en yakın deneyime erişebileceklerini belirtelim. Android kullanıcıları Spaces'ta oluşturulan oturumlara katılabilecek ve konuşabilecek. Ancak şu an için kendi oturumlarını oluşturamayacak. 

Geçtiğimiz ay Twitter Spaces ekibi yine Spaces üzerinden bir toplantı düzenleyerek geri bildirim toplamıştı. Bu toplantı esnasında ekip, Spaces'ın gelecek planlarını aktarırken, Mart ayında Android sürümünün yayına alınacağını açıklamıştı. 

Twitter Spaces ekibinin yayına almayı planladığı özellikler arasında başlıklar ve açıklamalar, planlama seçenekleri, sunucular (co-host) ve moderatörler için destek ekibi ve davetli listesi yer alıyor. 

Hala yalnızca davetle girilebilen ve yalnızca iOS kullanıcılarına açık olan Clubhouse, kullanıcı tabanı yarışında elini çabuk tutmalı. Zira rekabet ettiği tek isim Twitter değil. Instagram'da Clubhouse'un yeni Live Rooms özelliği ile Clubhouse'un "oda" konseptini platformuna uyarladı.

Aranızda Clubhouse'un yeni bir Snapchat vakasına dönüşeceğini ve yavaş yavaş tarihe karşışacağını düşünenler olabilir. Bence Clubhouse aldığı yatırımlar ve özellikle gelir modeli geliştirme konusunda attığı adımlarla Snapchat'e kıyasla daha atik davranıyor. 

Yine de Twitter'ın da benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Geçtiğimiz aylarda artarda pek çok girişimi satın alan Twitter, platforma her geçen gün yeni özellikler ve gelir modelleri eklemeye devam ediyor. 

Yakın zamanda Revue entegrasyonunu yayına alan şirket, Super Follow özelliği ile içerik üreticilerin gelir elde etmesini sağlayacağını duyurdu. Bunlara ek olarak, Twitter'ın bir Alışveriş Yap butonu üzerine çalıştığını belirtelim. 
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