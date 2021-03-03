Twitter'dan Clubhouse benzeri yeni bir uygulama: Spaces





Twitter dün ses odaklı sohbet odaları Twitter Spaces'ı Android kullanıcılarına açtığını duyurdu. Kasım 2020'de beta sürümünü yayınlayan Twitter Spaces, sınırlı sayıda iOS kullanıcısına açılmıştı. Bundan böyle Android kullanıcıları da Twitter Spaces'ı deneyimleyebilecek.





Clubhouse, Android kullanıcıları için uzun süredir merak konusu. Kullanıcıların, Twitter Spaces ile Clubhouse'a en yakın deneyime erişebileceklerini belirtelim. Android kullanıcıları Spaces'ta oluşturulan oturumlara katılabilecek ve konuşabilecek. Ancak şu an için kendi oturumlarını oluşturamayacak.





Geçtiğimiz ay Twitter Spaces ekibi yine Spaces üzerinden bir toplantı düzenleyerek geri bildirim toplamıştı. Bu toplantı esnasında ekip, Spaces'ın gelecek planlarını aktarırken, Mart ayında Android sürümünün yayına alınacağını açıklamıştı.





Twitter Spaces ekibinin yayına almayı planladığı özellikler arasında başlıklar ve açıklamalar, planlama seçenekleri, sunucular (co-host) ve moderatörler için destek ekibi ve davetli listesi yer alıyor.





