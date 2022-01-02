Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'dan çok konuşulacak yasaklama kararı /02 Ocak 2022 21:13

Twitter'dan çok konuşulacak yasaklama kararı

QAnon taraftarı ve Trump destekçisi olduğu belritilen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı için Twitter yönetimi tarafından süresiz askıya aldığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre sosyal medya platformu Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin kişisel hesabını, Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı için süresiz askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hâlâ erişimi bulunuyor.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

QAnon taraftarı ve Trump destekçisi Greene, geçmişte de 11 Eylül saldırılarının uydurma olduğu da dahil birçok gerçek dışı yorumda bulunmuştu.
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