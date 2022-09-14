Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan Elon Musk kararı: Hissedarlar, satışı onayladı! Mahkemede karşı karşıya gelecekler /14 Eylül 2022 12:00

Twitter'dan Elon Musk kararı: Hissedarlar, satışı onayladı! Mahkemede karşı karşıya gelecekler

Twitter’ın hissedarları, şirketin Elon Musk’a 44 milyar dolar bedelle satışına onay verdi. Bu karar, şirketi satın almaktan vazgeçtiğini açıklayan Musk ile mahkemede karşı karşıya gelinmesine onay anlamına da geliyor.

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Twitter yatırımcılarının katıldığı, kısa süren bi konferans görüşmede satış onaylandı. Elon Musk, Twitter'ın anlaşmanın gereklerine uymadığını, platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili yanlış bilgi verildiğini savunuyordu.Twitter ise reklam görebilen günlük aktif kullanıcıların yalnızca yüzde 5’inin ‘bot’ olduğunu iddia ediyor.

TWİTTER ÇEKİŞMESİ
Twitter ise reklam görebilen günlük aktif kullanıcıların yalnızca yüzde 5’inin ‘bot’ olduğunu iddia ediyor. Sosyal medya devinin hisselerinin bugünkü piyasa değeri 32 milyar dolar civarında bulunuyor. Twitter yönetimi Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifini geri çekemeyeceğini savunuyor.
Twitter'dan Elon Musk kararı: Hissedarlar, satışı onayladı! Mahkemede karşı karşıya gelecekler
Yatırımcıların satışı onaylaması, şirket yönetiminin mahkemeye gitme kararına da yeşil ışık anlamına geliyor. Taraflar Ekim ayında Delaware eyaletinde hakim karşısına çıkacak. Bir hakim, Musk’ın şirketi teklif ettiği fiyattan alıp almayacağına karar verecek.

E?SKİ BİR TWİTTER YÖNETİCİSİNİN İFADESİ KULLANILABİLECEK
Musk’ın hukuk ekibinin bu davada önemli bir tanığı bulunuyor. Şirketin eski siber güvenlik müdürü Pieter Zatko, Washington’da Senato Adalet Komisyonu karşısına çıktı. Twitter’ın güvenlik standartları anlamında 10 yıl geride olduğunu iddia eden eski çalışan, şirketin halkı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü. Pieter Zatko, Musk’ın savunmasında da önemli bir isim olabilir.
Eski çalışan, platformda açıklanandan daha fazla sahte veya spam hesap olduğu iddiasını desteklemişti. Zatko komisyon oturumunda bu konuyla ilgili ayrıtıya girmedi. Ancak verdiği ifadenin, Musk - Twitter davasında kullanılabileceği bir hakim tarafından onaylandı.

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