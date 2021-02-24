Twitter'dan İran, Rusya ve Ermenistan kaynaklı hesaplara toplu kapatma

Kurum bu hesapların şirketin 'manipülasyon politikalarını' ihlal ettiğini dolayısıyla kalıcı olarak kapatıldıklarını kaydetti.







Toplamda 373 hesap kapatılırken bunlardan 238'inin İran, 100'ünün de Rusya'da faaliyet gösterdiği bilgisi paylaşıldı.





Kapatılan Rusya menşeli hesapların ABD ve AB'yi hedef aldığı ve NATO'ya olan güveni zayıflatıcı paylaşımlara yer verildiği belirtildi.





Azerbaycan'ı hedef almak için açılan diğer 35 hesabın da Ermenistan kaynaklı olduğu ve bunların da kapatıldığı bildirildi.