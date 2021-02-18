Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'dan Pelikancılara darbe /18 Şubat 2021 13:54

Twitter'dan Pelikancılara darbe

AKP'nin konvansiyonel medyadaki tetikçiliğinin yanısıra birçok kirli Twitter hesabını yönettirdiği Pelikan örgütünün Twitter’daki hesabı askıya alındı.

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Twitter, Pelikancıların merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global’in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı olan @BosphorusGlobal’i askıya aldı.

Pelikancılara ait bir diğer Twitter hesabı Yekvücut tarafından “Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Bosphorus Global hesabına daha önce Twitter tarafından kısıtlama getirilmişti.

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