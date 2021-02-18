Twitter'dan Pelikancılara darbe

Twitter, Pelikancıların merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global’in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı olan @BosphorusGlobal’i askıya aldı.







Pelikancılara ait bir diğer Twitter hesabı Yekvücut tarafından “Bosphorus Global hesabımız Twitter tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden askıya alınmıştır. Bu noktada hesabımızı tekrar geri almak için mücadelemize başlamış bulunuyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Siz değerli takipçilerimize arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.





Bosphorus Global hesabına daha önce Twitter tarafından kısıtlama getirilmişti.



