Twitter'dan Rus medyasına bir darbe daha

Sputnik Türkçe servisinin haberine göre Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı, Sputnik’in Twitter’daki hesaplarını daha önceden takibe almamış ya da ziyaret etmemiş olan kişilerin, aramalarda da ajansın hesaplarına ulaşamadığı açıklamasını yaptı.







Ajansın söz konusu açıklamasında, Twitter'in artık sansürcü olduğu öne sürüldü.





Sputnik gibi Rossiya Segondya ajansı bünyesinde yer alan RİA Novosti’nin durum hakkında bir yorum alabilmek adına Twitter’a ulaşmaya çalıştığı ancak hemen bir yanıt alamadığı kaydedildi.





Twitter daha önce de devletin finanse ettiği Rus medyasını ‘devlete bağlı medya kuruluşu’ şeklinde etiketlemeye başlamıştı.





Twitter, özellikle otoriter yönetimlere sahip ülkelere ait, devletten beslenen basın yayın organlarının manipülasyon, kara propaganda, hedef gösterme gibi gazetecilik dışı faaliyetlere sahip olabileceğini öngörüyor. Twitter, bu sebeple kullanıcılarına bu tür basın yayın organlarının yaydığı haberlere karşı temkinli olunması için bir dizi önlemi aşama aşama hayata geçiriyor.