Twitter'dan sesli tweet özelliği

Mikroblog sitesi Twitter, ‘sesli tweet’ özelliğini iOS için kullanıma sundu. Twitter'ın sesli tweet özelliği 140 saniye ile sınırlı olacak. Bu özellik kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin kullanımına açılacak.





Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.





Sesli tweet nasıl atılır?





Twitter’a sesli tweet atma özelliği ile kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşımda bulunabilecek.





Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyan Twittter, yeni özelliğinden faydalanmak için tweet atma ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ses ikonuna dokunun. Ses kaydetme ekranı üzerinden 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.