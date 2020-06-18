Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'dan sesli tweet özelliği /18 Haziran 2020 14:23

Twitter'dan sesli tweet özelliği

Sosyal paylaşım platformu Twitter’e sesli tweet özelliği geldi.

SHABER3.COM

Mikroblog sitesi Twitter, ‘sesli tweet’ özelliğini iOS için kullanıma sundu. Twitter'ın sesli tweet özelliği 140 saniye ile sınırlı olacak. Bu özellik kısa süre içerisinde Android ve diğer işletim sistemlerinin kullanımına açılacak.

Sesinizi kaydedip tweet atabileceğiniz bu özellik şimdilik yalnızca iOS işletim sistemi içeren cihazlarda geçerli olacak.

Sesli tweet nasıl atılır?

Twitter’a sesli tweet atma özelliği ile kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşımda bulunabilecek.

Kişilere 140 saniyelik bir ses kayıt limiti koyan Twittter, yeni özelliğinden faydalanmak için tweet atma ekranına tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ses ikonuna dokunun. Ses kaydetme ekranı üzerinden 140 saniyeye kadar ses kaydedebilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Twitter'dan sesli tweet özelliği Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:16