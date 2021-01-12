Samanyolu Haber /Dünya / Twitter'dan şimdi de Trump destekçilerine büyük temizlik operasyonu /12 Ocak 2021 10:00

Twitter'dan şimdi de Trump destekçilerine büyük temizlik operasyonu

Twitter, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu.

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Twitter'dan yapılan açıklamada, askıya alınan hesapların QAnon ile bağlantılı "zararlı içerikler" paylaştığı belirtildi.

Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.
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