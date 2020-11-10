Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'dan sonra Instagram hesabını da kapattı /10 Kasım 2020 00:13

Twitter'dan sonra Instagram hesabını da kapattı

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa karının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin ardından Albayrak'ın Instagram hesabını da kapattığı ifade edildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasını Instagram hesabından duyuran Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı onayladığının duyurulmasından kısa bir süre sonra Instagram hesabını da kapattı.

Albayrak’ım sayfasına girmek isteyenler, “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Berat Albayrak, pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini Instagram hesabından duyurmuş, Twitter hesabını ise kapatmıştı. 

Albayrak'ın istifası tartışmalara neden olurken, 27 saat boyunca resmi bir açıklama gelmemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadesiyle onaylandı.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasından kısa bir sonra ise, istifasını paylaştığı Instagram hesabını da kapattı. 
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