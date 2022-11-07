Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan sonra Meta da binlerce kişiyi işten çıkaracak /07 Kasım 2022 13:30

Twitter'dan sonra Meta da binlerce kişiyi işten çıkaracak

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal, Facebook'un ana şirketi Meta'nın çarşamba günü büyük çaplı işten çıkarmalara hazırlandığını yazdı.

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Meta, WSJ'nin haberi hakkında yorum yapmadı. WSJ, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Meta'nın binlerce çalışanı ile yolları ayıracağını duyurdu. Bunun, Covid-19 pandemisinden sonra yapılacak en büyük işten çıkarma olacağı belirtiliyor.

Meta'nın 30 Eylül itibariyle dünya çapında yaklaşık 87 bin çalışanı bulunuyor.

Meta'nın net karı yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolara geriledi. Bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik bir düşüş anlamına geliyor. Böylece Meta'nın son bir yıllık piyasa değeri 600 milyar dolar azaldı.  

Hayal kırıklığı yaratan bu sonuçların açıklanmasının ardından konuşan şirketin tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, grubun personel sayısının 2023 yılı sonuna kadar artmaması, hatta biraz azalması gerektiğini belirtmişti.

Zuckerberg ekim ayında yaptığı açıklamada "İstikrarsız bir makroekonomik ortam, artan rekabet, reklam hedefleme sorunları ve uzun vadeli yatırımlarımız için artan maliyetlerle karşı karşıyayız. Ancak ürünlerimizin bazılarının dediğinin aksine daha iyi durumda olduğunu söylemeliyim" dedi.

"Metaverse yatırımcı güvenini azaltıyor"

Metaverse yatırımlarının meyvelerini vermesinin yaklaşık on yıl almasını beklediğini söyleyen CEO, "Bu süre zarfında işe alımları dondurmak, projeleri durdurmak ve maliyetleri düşürmek için ekipleri yeniden organize etmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ertesinde Kaliforniyalı grubun hisse fiyatı Wall Street'te yüzde 24,56 oranında düştü.

Meta'nın hissedarı Altimeter Capital Management daha önce Mark Zuckerberg'e yazdığı açık mektupta şirketin istihdam ve sermaye harcamalarında kesintiye giderek düzene girmesi gerektiğini söylemiş ve Meta'nın harcamalarını artırıp Metaverse'e yöneldiği için yatırımcı güvenini kaybettiğini eklemişti.
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