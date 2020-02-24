Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'dan yalan söyleyen siyasetçilere kötü haber /24 Şubat 2020 13:12

Twitter'dan yalan söyleyen siyasetçilere kötü haber

Yalan haber paylaşımının önüne geçmek için yeni uygulamaları devreye sokan sosyal medya platformu Twitter'ın radarında şimdi de yalan ve yanıltıcı bilgi paylaşan siyasetçiler var.

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Yalan ve yanıltıcı tweetler için uyarı konulacak. Euronews'in haberine göre dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından Twitter, yalan ve yanlış bilgilerle mücadele etmek için yeni bir özellik geliştirdi.

Yeni uygulamaya göre politikacıların ve diğer önde gelen kişilerin yaptığı paylaşımlarda yanlış bilgi tespit edilirse, tweetin altında turuncu bir uyarı çıkacak. "Zararlı şekilde yanıltıcı" uyarısına ek olarak gazeteciler ve projeye katılan kullanıcılar, bilgiler için düzeltme yayınlayabilecek.

Özelliğin ne zaman kullanıma gireceği ise bilinmiyor.

Konu hakkında açıklama yapan sözcü, "Twitter'daki paylaşımlara daha fazla bağlam sunmak ve yanlış bilgilere müdahale etmek için bir kısım yöntemleri değerlendiriyoruz. Yanlış bilgi bizim için çok önemli bir konu ve önüne geçmek için farklı yöntemleri deniyoruz" dedi.

Şirketin açıklamasına göre yöntemlerden birinde kullanıcılar, Vikipedi örneğindeki gibi moderatör kullanıcı olabilecek. Bunun için bir puan sistemi geliştiren Twitter, trollerin ve belli ideolojileri savunanların moderatör olmasının önüne geçmeye çalışacak.

Twitter geçtiğimiz ay, "zarar vermesi muhtemel değiştirilmiş veya üretilmiş görsel ve seslerin" paylaşımını engelleyeceğini açıklamıştı. Bu içeriklerin arasında deepfake (derin sahtecilik) videoları da bulunuyor.
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