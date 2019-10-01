Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'da büyük yenilik /01 Ekim 2019 20:40

Twitter'da büyük yenilik

Twitter, küfür, kötü söz gibi mesajları bundan sonra daha çok filtreleyecek. Böylece Twitter mesajları aracılığıyla tehdit, şantaj, hakaret, taciz gibi olayların sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşanacak.

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Twitter bir süredir söz konusu filtreleme sistemi üzerinde çalışıyordu. Twitter kullanıcılarını korumak amacıyla geliştirilen sistemde, istemediğiniz kelimeler içeren mesajlar tarafınıza ulaştırılmayacak. 

Böylece taciz, tehdit, şantaj ve hakaret gibi Twitter yoluyla işlenen suçların azaltılması amaçlanıyor. 

iOS VE ANDROID PLATFORMLARINDA KULLANILIYOR

Yeni algoritma ve filtreleme uygulaması denemeleri başarılı sonuçlar verdi ve bu uygulama, iOS ve Android platformlarında kullanılmaya başlandı.

Kötü niyetli, agresif, uygunsuz kelimeler içeren veya rahatsız edecek derecede aynı mesajları içeren iletiler, kullanıcıların göremeyeceği bir yerde barındırılacak. 

Twitter yetkililerinin kullanıcılara bir diğer önerisi ise insanları rahatsız eden kullanıcıları sessize almak veya engellemek.
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