Twitter'ın 2020'de en çok retweet'lenen paylaşımı belli oldu

Sosyal paylaşım platforumu Twitter’da 2020 yılında en çok retweet’lenen- beğenilen tweet’ler ve en çok konuşulan kişiler açıklandı.



Boseman tweet'i aynı zamanda en çok beğeni alan paylaşım

Buna göre, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Chadwick Boseman’ın hesabından atılan ve 43 yaşındaki aktörün ölümünü duyuran tweet, senenin en çok retweet’lenen paylaşımı olurken, tüm zamanların da en çok beğenilen tweet’i olarak kayıtlara geçti.

?28 Ağustos'ta kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Boseman'ın hesabından yapılan tweet, 924 bini alıntı olmak üzere toplamda 3.1 milyondan fazla kez retweet'lendi. 165 binden fazla kişinin yorum yaptığı tweet, resmi olarak 24 saatten az bir sürede en çok beğenilen tweet oldu.





En çok beğenilen 2. tweet ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Kobe Bryant'ın anısına attığı tweet oldu.







