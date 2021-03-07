Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'ın CEO'su ilk tweetini satışa çıkardı /07 Mart 2021 20:06

Twitter'ın CEO'su ilk tweetini satışa çıkardı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, 21 mart 2006 tarihli, aynı zamanda Twitter'ın ilk tweet'i olan "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) mesajını satışa çıkardığını açıkladı. Bu satışa yüksek fiyatı veren kişi bir Türk oldu.

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Jack Dorsey, ilk tweet'ini açık artırmayla satışa çıkardı. Şimdiye kadar verilen en yüksek fiyat olan 2,5 milyon doları teklif edenin bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Twitter'ın CEO'su cuma günü öğleden sonra "Valuables" isimli platforma yönelen bir link paylaştı, bu link 21 mart 2006 tarihli, aynı zamanda Twitter'ın ilk tweet'i olan "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) tweet'inin satıldığı bir açık artırmaya yöneliyordu.

7 Mart Pazar 17:00 itibarıyla en yüksek teklif, aslen Türk olan Bridge Oracle CEO'su Sina Estavi'den gelen 2,5 milyon dolarlık teklif oldu.

Sina Estavi, bir takipçisinin "Türkçeyi nasıl söktün?" sorusuna "Aslen Türküm" diye cevap verdi.



Açık artırma "Valuables" isimli bir online pazarda gerçekleşiyor. "Valuables" bünyesinde tweetler, NFT (Non-Fungible Token) olarak alınıp satılabiliyor.

Bu dijital varlıkların sahipliği blockchain teknolojisiyle kaydediliyor (Bitcoinin de kullandığı dijital protokol). Ancak kripto paralardan farklı olarak, NFT'ler birbiriyle değiş tokuş edilemiyor.

Her bir NFT eşsiz bir varlığı temsil ediyor ve ona sahip olan kişinin kopyalanamaz bir varlığı sayılıyor.

Jack Dorsey'nin tweet'i bu zamana kadar en pahalı NFT'lerden biri oldu.

MESUT ÖZİL DE SATTI

Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, kendi adına tasarlattığı forma ve krampon tasarımlarını ve Mesut Özil avatar serisini NFT olarak satmıştı.
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