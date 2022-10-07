Twitter'ın Elon Musk'a açtığı davada yeni gelişme

McCormick, Musk’a zaman tanımak için Twitter’ın işadamı aleyhindeki davasının, duruşma arifesinde durdurulmasına karar verdi.



Dava 28 Ekim saat 17.00'ye kadar durduruldu. Bu sürenin, Musk'ın anlaşmayı finanse etmesine izin vermesi bekleniyor.



Yargıç, anlaşmanın belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması halinde tarafların Kasım ayında bir duruşma planlamak için kendisiyle temasa geçeceğini söyledi.



Musk'ın 17 Ekim'de mahkemeye çıkması planlanıyordu.



Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su olan Musk, Pazartesi günü Twitter'a, fikrini değiştirerek kendisine açtığı davayı düşürmesi halinde Nisan ayında varılan anlaşma ile Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara satın almak için yapılan anlaşmaya uymayı önerdi.



Buna cevaben Twitter, Musk'tan gelen mektubu aldıktan sonra işlemi hisse başına 54,20 dolardan kapatmayı planladığını söyledi. Ancak şirket, milyarder Tesla CEO'suna karşı açtığı davayı düşüreceğini söylemedi.



Twitter'ın hukuk ekibi ve Musk'ın avukatları, karşılıklı güvensizliği aşma ve anlaşmaya varmak için süreç başlatma girişimlerini Salı günü hakime bildirdi.