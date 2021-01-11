Twitter'ın Trump'ı susturma hakkı var mı?

Tehlikeli bir emsal vaka

Medya bilimci Panagiotis Kakolyris, Yunanistan Protagon'daki yazısında, sosyal medyanın bu kadar güç kazanması karşısında uyarıyor:

“Sosyal medya platformları bugün Habermas'ın 'kamusal alan' olarak tanımladığı yerler. ... Sosyal medya, Antik Çağ'da -tabii sonra Roma arenalarına dönüşen- Yunan agoraları neyse onun dijital hali. Facebook ve Twitter nasıl oluyor da en son 74 milyon oy alan bir siyasetçiyi engelleyebiliyor? ... Bugün sevimsiz Trump'ın başına gelenler, yarın biz yurttaşların değil de, 'sil' tuşuna basma gücü olan bir liderin hoşlanmadığı bir başkasının da başına gelecek. Yurttaş olarak, ifade özgürlüğünü denetleme hakkını denetlenemeyen bir mekanizmanın eline bırakamayız.”

Zamanı çoktan gelmişti





Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, kararı doğru buluyor:





“Twitter ve diğerleri nefret söylemine karşı çok az şey yaptıkları için epeydir haklı olarak eleştiriliyor. Bu yüzden Washington'dan gelen görüntülere bakıp bardağı taşırdıklarını iddia etmek zor. Trump'ın hesabının silinmesini emsal vaka olarak ele almak da abartılı. Trump tek bir birey. Geçtiğimiz günlerde online platformları kullanma tarzı, bir kez daha kabalığının ve kışkırtıcılığının bir saatli bomba olduğunu kanıtladı. Son noktayı koyma zamanı çoktan gelmişti.”









Trump artık para etmiyor

Hırvadistan'ın Jutarnji list gazetesine göre Trump'ın hesabını kapatmanın gerçek nedeni, ekonomik:





“Trump sosyal medyanın sevgilisi olduğu dönemde yapmadığı bir şey mi yaptı şimdi? Seçimleri mi kaybetti? Taraftarlarını Kongre Binası'nı kırıp geçirmeye mi çağırdı? Bu türden olaylar daha önce de yaşanmış, ama Trump ve taraftarları için kötü sonuçlar doğurmamıştı. ... Twitter, Facebook ve diğer platformlar, Trump'ın yalanları ve hayalleri, takipçi, tıklama ve kâr getirdiği sürece bunlara tahammül etmekle kalmayıp göklere çıkarmışlardı. Gücünü kaybettiği ve sosyal medya platformlarına maddi zarar verebileceği düşünüldüğü günümüzde ise, 'istenmeyen kişi' ilan edildi, profilleri kapatıldı ve ibreti alem için [Trump taraftarlarının kullandığı] Parler cezalandırıldı. Haksızlık mı bu? Evet, ama artık önemi yok. Trump artık kâr getirmiyor, zarar veriyor. Bunun adı kapitalizmdir anacım.”