Samanyolu Haber /Teknoloji / Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin ayrıntıları belli oldu /17 Mayıs 2021 13:39

Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin ayrıntıları belli oldu

Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin detayları belli oldu

SHABER3.COM

Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin ücreti, Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı. Wong, Twitter Blue olarak isimlendirilecek olan ücretli abonelik sistemi için ayda 2.99 dolar ödeneceğini açıkladı.

Popüler sosyal medya platformu Twitter'ın daha önce üzerinde çalıştığı bilinen ücretli abonelik sisteminin ismi ve bedeli, Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı.

Wong, abonelik sisteminin Twitter Blue olarak adlandırılabileceğini söyledi. Abonelik ücretinin ise aylık 2.99 dolar olarak belirlendiğinin altını çizdi. Wong ayrıca, ücretli abonelik sistemi kapsamında sunulacak ayrıcalıklı özellikler arasında tweet’leri geri alma ve koleksiyonların da yer aldığını dile getirdi.

NTV'nin The Verge'den aktardığı habere göre, Twitter ücretli abonelik sisteminde yer imlerini daha iyi derlemeyi mümkün kılan özellikler de yer alacak.

Twitter, mayıs ayı başında reklamsız içerik okuma deneyimi sunan Scroll isimli bir girişimi de satın almıştı. 

Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.
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