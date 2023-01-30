Tyre Nichols’ı öldürmekle suçlanan polislerin görev yaptığı departman kapatıldı

Bu50 polisten oluşuyordu ve temel görevi bazı bölgelerde suç oranının azalmasını sağlamaktı.Bölüme bağlı polislerin Tyre Nichols’a uyguladığı şiddetin görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından birimin kapatılması kararı alındı.Yapılan açıklamada, bölümün kapatılmasının en iyi yol olduğu kaydedildi.Nichols’ın ailesi kararı memnuniyetle karşıladı.Söz konusu birim 2021 Ekim ayında araç hırsızlığı ve çete bağlantılı suçlarla mücadele çerçevesinde kurulmuştu.Nichols’ın ölümüyle ilgili suçlanan beş polis kovulmuş, daha sonra da kendilerine ikinci derece cinayet dahil çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.Cezaevi kayıtlarına göre Perşembe günü cezaevine konan eski polislerden dördü Cuma günü kefaletle serbest bırakıldı.Polis, 7 Ocak’ta Nichols’ın aracının dikkatsiz araç kullanma şüphesiyle durdurulduğunu belirtti. Nichols’ın dikkatsiz araç kullandığı kanıtlanamadı.29 yaşındaki Nichols, polislerden gördüğü şiddet nedeniyle üç gün sonra hastanede hayatını kaybetti.Olaya dair görüntülerin yayınlanmasının ardından Amerika genelinde birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.