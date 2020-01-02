Samanyolu Haber /Gündem / Rektör, ‘öğrenciler dilekçe veremesin’ diye kampüsün kapısına kilit vurdu /02 Ocak 2020 18:27

Rektör, ‘öğrenciler dilekçe veremesin’ diye kampüsün kapısına kilit vurdu

İstanbul Üniversitesinde indirimli yemek sayısını 3’ten 1’e düşüren Rektör Mahmut Ak, uygulamaya itiraz için dilekçe vermek isteyen öğrenciler yüzünden kampüse girişleri yasakladı.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi




 İstanbul Üniversitesinde geçen ay yapılan düzenleme ile, indirimli 3 öğün yemek, yeni yıldan itibaren 2’ye düşülecek ve sadece 1 öğün indirimli verilecek. İstanbul Üniversitesi öğrencileri uygulamayı ‘Müşteri değil öğrenciyiz’ sloganıyla protesto ediyor. Günlerdir süren gerginlik bugün zirveye tırmandı. Üniversite öğrencileri uygulamanın iptali için Rektörlüğe dilekçe vermek istedi. İddiaya göre Rektör Mahmut Ak, üniversite öğrencilerinin dilekçe vermesinin engellenmek için Kampüse girişleri yasakladı. Polis ve özel güvenlik geniş güvenlik önlemi aldı.



POLİS MÜDAHALE ETTİ
Bunun üzerine öğrenciler kapıların üzerinden atlayarak Rektörlük binasının bulunduğu Beyazıt Kampüsüne girdi. Öğrencileri Rektörlük binası önünde üniversite güvenliği karşıladı. Kısa süren gerginliğin ardından Çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale etti.
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